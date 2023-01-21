冒烏克蘭女稱要來台灣相會 警阻七旬老翁購買點數

台北市中正區一名七旬李姓老翁在網路交友，結識一名自稱是烏克蘭籍女子，聲稱因戰爭想離開烏克蘭，請求老翁購買遊戲點數才能讓她搭機到台灣與老翁相見，儘管是詐騙老招，但老翁深信不疑，忠孝西路派出所警員黃詳貴及林柏辰獲報，苦口婆心解析詐騙手法，才在超商順利阻止老翁購買點數。

警方指出，老翁在網路結識自稱烏克蘭女子，不斷叫老翁寶貝，老翁深信該女就是真愛，為了和「真愛」見面，他聽從指示前往超商要買大筆點數，超商店員察覺異狀，關心老翁發現他藉口要幫朋友購買，立即通報警方到場瞭解。

員警到場詢問，查看手機雙方對話內容，確認是詐騙老梗，當場問老翁：「你們有視訊過嗎？你有聽過她的聲音嗎？」，苦口婆心說明若是正常男女朋友見面，通常不需要購買點數當保證金，經過員警一連串解說，老翁才相信落入詐騙集團圈套。