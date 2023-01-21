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冒烏克蘭女稱要來台灣相會 警阻七旬老翁購買點數

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市中正區一名七旬李姓老翁在網路交友，結識一名自稱是烏克蘭籍女子，聲稱因戰爭想離開烏克蘭，請求老翁購買遊戲點數才能讓她搭機到台灣與老翁相見，儘管是詐騙老招，但老翁深信不疑，忠孝西路派出所警員黃詳貴及林柏辰獲報，苦口婆心解析詐騙手法，才在超商順利阻止老翁購買點數。

警方指出，老翁在網路結識自稱烏克蘭女子，不斷叫老翁寶貝，老翁深信該女就是真愛，為了和「真愛」見面，他聽從指示前往超商要買大筆點數，超商店員察覺異狀，關心老翁發現他藉口要幫朋友購買，立即通報警方到場瞭解。

員警到場詢問，查看手機雙方對話內容，確認是詐騙老梗，當場問老翁：「你們有視訊過嗎？你有聽過她的聲音嗎？」，苦口婆心說明若是正常男女朋友見面，通常不需要購買點數當保證金，經過員警一連串解說，老翁才相信落入詐騙集團圈套。

警方呼籲，對於來路不明的交友訊息要小心過濾，詐騙集團常利用人們想要交往異性，編織感人故事博取同情騙取匯款，如一提到匯款或領錢及至超商購買大量點數務必要提高警覺，並撥打110或165反詐騙電話，以維護自身財產安全。

台北市中正區一名李姓老翁，網路結識自稱烏克蘭女子，對方聲稱想離開烏克蘭，拜託老翁購買遊戲點數幫她籌錢來台灣，警方到場戳破是詐團陷阱。記者廖炳棋/翻攝
台北市中正區一名李姓老翁，網路結識自稱烏克蘭女子，對方聲稱想離開烏克蘭，拜託老翁購買遊戲點數幫她籌錢來台灣，警方到場戳破是詐團陷阱。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 烏克蘭

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