新北警執行清源專案2.0 中和民宅查出長槍彈藥

新北市中和警分局執行「清源專案2.0」，昨天持搜索票在民宅內查獲張姓男子私造長槍、彈藥、土製炸彈。警方詢問後，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方，並追查零件來源。

新北市政府警察局中和分局20日晚間告訴中央社記者，接獲線報有民眾在轄區從事改造槍械，於是長期蒐證並申請搜索票獲准，20日中午前往中和區景德街某民宅查緝，以維護春節治安。

警方說，到場前往查緝，發現張姓男子家中房間有一把改造長槍，及部分子彈、還有一枚改造土製炸彈，還有一批改造槍械的工具。

張男在警方詢問時表示，自己對改造槍枝有興趣，且上網蒐集相關資料，也分別採購相關零件自製槍彈。但還來不及出貨，就被警方循線查獲。

警方說，在電腦中發現一些改造機械圖樣，長槍槍管也是張嫌自己製造。嫌疑人宣稱，喜歡與原住民一起上山打獵，才私造槍枝。因為春節來臨，經濟狀況不佳，才想販售槍械賺錢。

不過，警方說，張嫌尚未出售槍枝，初步調查，所改造槍械尚未涉及其他刑案。在深入詢問後，將於21日依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方。

警方說，以往「清源專案」是針對藏匿大樓內的詐欺、博弈機房或毒品人口為查緝重點，基於犯罪方式改變，許多不法犯罪隱藏於一般社區、住宅等非公共場域，「清源專案2.0」針對社區大樓，積極在勤區清查布建並建立網路，以找出潛藏的犯罪機房及工廠等，避免衍生各類刑案與犯罪類型。