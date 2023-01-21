影／台中南屯交流道今晨火燒車 赫見一具男屍
除夕第一天，台中國道一號路段發生火燒車1死事故。今晨5時多，國1北向181公里南屯出口匝道，一部轎車撞擊匝道護欄且衝出斜坡起火燃燒，警消到場，撲滅火勢後發現車內一具男性遺體，身分疑為26歲李男，真實身分待查證，進一步死因將相驗釐清。
今晨5點27分，消防隊將火勢撲滅，在車內發現一具男性焦屍，明顯死亡，後續交由大隊火調人員調查鑑定。
國道警察調查，死者身分疑似為26歲李姓男子，實際身分仍有待查證。國道警察表示，早上8點29分國一北向181公里南屯出口匝道路段恢復正常通行，事故發生原因本大隊將持續調查釐清。
國道警察呼籲，用路人行經交流道出入口應遵守匝道速限，小心駕駛，駕駛前務必檢查車輛功能是否正常，並養足精神後再上路，勿疲勞駕駛、酒後駕車。
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