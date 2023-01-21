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春假期間維護轄內治安不間斷 蘆洲警加強臨路檢
春節10天連假開始，但治安維護工作，仍舊24小時不間斷。為維護轄區治安平穩與交通順暢，淡水警分局從這月1日開始，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，全面啟動「加強重要節日安全維護工作」，依現有警力並結合民力，每天24小時不定期規劃臨（路）檢勤務，強力打擊犯罪。
淡水警分局表示，2023喜「兔」年，10天年假已啟動，有鑒於去年（2022年）轄區發生台版「柬埔寨」事件，引發社會高度關注，對於轄內易淪為詐欺集團私囜人頭之出租公寓、旅宿（民宿）臨檢、查察更是全體總動員。
從這個月1日晚上10時開始，再以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，依據轄區治安與交通狀況，全面啟動「加強重要節日安全維護工作」強力打擊犯罪，除現有警力並結合民力，24小時不定期規劃臨（路）檢勤務，強力打擊犯罪。
統計一月初到現在，已查獲渉毒10件11人、賭博案2件6人，緝獲1詐欺集團，涉嫌運用囚禁人頭方式，掌控金融帳戶，並救回1名遭囚禁失聯警示戶人頭。同時協助20個家庭順利找回失蹤親人，在年節前返家與家人團聚。
另外，主動發現獨居（弱勢）民眾，轉介社福單位協助安置或救助案件達20件，針對嚴重違規超速、闖紅燈、酒後駕車等易致交通事故肇因，綿密規劃稽查勤務，截至年假前已取締20件酒後駕車、因酒測值超標遭移送法辦則有23人，成功有效降低酒後駕車交通事故發生率，
此外，10天年假期間，民眾選擇至北海岸旅遊，淡水、三芝地區是必經路段，對於轄內聯外道路，受限路幅恐致負載提高，警方也已提前完成相關疏導作為，結合現有科技與人力，發現交通瓶頸立即啟動「快速到位」機制，結合義交中隊之協勤加強疏導能量，讓民眾均能快樂出遊、平安返家。
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