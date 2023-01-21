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員警春節堅守岡位辛苦了 警政署長赴國道警慰勤

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

因應春節期間，國道預期湧現大量車潮，國道警投入警力加強交通管制疏導。為勉勵第一線員警辛勞，昨天下午，警政署長黃明昭、國道公路警察局長廖美鈴，特別來到國道第一公路警察大隊，慰勉春連假期間仍堅守崗位的第一線執勤員警辛勞。

國道第一公路警察大隊表示，昨天（20日）開始，為其10天春節連假開始，為因應國道路段預期出現大量車潮，國道警投入大量警力提早進行交通疏導規劃，以及指揮管制作為。

為勉勵第一線員警辛勞，昨天下午近3時許，警政署長黃明昭、國道公路警察局長廖美鈴，特別來到國道第一公路警察大隊，關心基層警察執勤情形，並慰勉春連假期間，仍堅守崗位的第一線執勤員警辛勞。

國道警呼籲，國人同胞在駕駛交通工具時應遵守交通法規，提升國道交通安全，保護自己也保護其他人車與警察安全。

昨天下午，警政署長黃明昭、國道公路警察局長廖美鈴，前往國道第一公路警察大隊慰勤。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午，警政署長黃明昭、國道公路警察局長廖美鈴，前往國道第一公路警察大隊慰勤。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午，警政署長黃明昭、國道公路警察局長廖美鈴，前往國道第一公路警察大隊慰勤。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午，警政署長黃明昭、國道公路警察局長廖美鈴，前往國道第一公路警察大隊慰勤。記者曾伯愷／翻攝

國道 警察 連假

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