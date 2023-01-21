新北土城香鋪店超囤145公斤爆竹 恐挨罰30萬

新北市消防局第五救災救護大隊安檢小組，周四（19日）於新北市土城區一家香鋪店，查獲總重達145.72公斤的連珠炮、排泡爆竹煙火，超過法定管制量3倍，依違反「爆竹煙火管理條例」規定全數沒入，並對業者開處最高30萬元罰鍰。

第五救災救護大隊表示，安檢小組在春節期間，巡查取締爆竹煙火與液化石油氣勤務不打烊。周四（19日）於新北市土城區一家香鋪店後方倉庫，發現現場有超量爆竹煙火，經現場清點爆竹煙火總重量145.72公斤。

其中有認可標示火藥量21.998公斤，總重量89.6公斤，超出爆炸音類管制量3倍；無認可標示總重則有56.12公斤。依違反「爆竹煙火管理條例」規定全數沒入，並對業者開處最高30萬元罰鍰。