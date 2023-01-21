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新北土城香鋪店超囤145公斤爆竹 恐挨罰30萬
新北市消防局第五救災救護大隊安檢小組，周四（19日）於新北市土城區一家香鋪店，查獲總重達145.72公斤的連珠炮、排泡爆竹煙火，超過法定管制量3倍，依違反「爆竹煙火管理條例」規定全數沒入，並對業者開處最高30萬元罰鍰。
第五救災救護大隊表示，安檢小組在春節期間，巡查取締爆竹煙火與液化石油氣勤務不打烊。周四（19日）於新北市土城區一家香鋪店後方倉庫，發現現場有超量爆竹煙火，經現場清點爆竹煙火總重量145.72公斤。
其中有認可標示火藥量21.998公斤，總重量89.6公斤，超出爆炸音類管制量3倍；無認可標示總重則有56.12公斤。依違反「爆竹煙火管理條例」規定全數沒入，並對業者開處最高30萬元罰鍰。
五大隊長鄭向晃呼籲，民眾切勿心存僥倖，囤放大量爆竹煙火，以免危害自身及公共安全。同時，過年期間，民眾購買爆竹煙火，務必認明附有認可標示產品，並確實遵照產品使用說明施放，勿違規施放爆竹煙火，以維護公共安全。
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