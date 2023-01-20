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春節連假前夕 萬華聞人「砲董」發送好彩頭

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

春節連假前夕，萬華雙福宮主委陳聰明有感通膨導致物價上漲，不少民眾縮緊荷包，為了讓民眾過個好年，日前舉辦愛心送暖活動，發送物資包括應景年菜蘿蔔糕（意味好彩頭）、白蘿蔔、高麗菜等，藉由舉辦大型活動回饋鄉里，吸引不少人排隊領取。

雙福宮位於西園路與西藏路交叉口，建廟迄今逾85年，在當地以祀奉土地公、虎爺聞名。雙福宮早年的土地公神像遭竊，地方庄民重新雕刻神像開光，陳聰明也在因緣際會下接下主委一職。

陳聰明綽號「砲明」是萬華地區聞人，平日做人圓融，身段柔軟，具有調和鼎鼐能力，地方上若有紛爭需要排解，陳聰明可說是不二人選，由於萬華地區因危老屋較多，衍生許多都更問題，這幾年陳聰明經手處理不少都更案，在萬華頗具風評，有人因此也尊稱他為「砲董」。

2020年4月間，萬華區莒光路發生一起隨機殺人案，57歲于姓房仲因心情不佳，隨機持藍波刀砍殺林姓計程車司機，林男在短短一分鐘內被刺18刀，幾乎命危，警方獲報立即將于男逮捕歸案，陳聰明當時獲悉後，旋即號召人馬募集善款，幫助被害人家屬度過難關。

台北市萬華區聞人陳聰明（圖中）年前舉辦寒冬送暖活動。圖／讀者提供
台北市萬華區聞人陳聰明（圖中）年前舉辦寒冬送暖活動。圖／讀者提供

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