台東客船因舵機故障拖帶富岡港 14名船員及乘客平安

台東客船「綠島之晟」今天下午因舵機故障緊急維修在海上過程中，被海巡雷達發現航跡異常，經聯繫客船回報有友船「合發6號」漁船協助拖帶，海巡第15隊派出線上巡防艇PP-3568艇戒護。客船也於晚間近7點順利拖抵富岡漁港，船上共14名船員及乘客平安。

海巡第13隊表示，今天下午2點多，指揮部雷達操作員執勤發現1艘自蘭嶼出港前往富岡的客船「綠島之晟」，於大竹東北方13浬海域航跡異常，續經聯繫該船，回報表示因舵機故障緊急維修中，船載船員5員、乘客9員暫無危險，並已通報友船「合發6號」漁船前往協助拖帶。