快訊

財神爺開工啦！大樂透2億頭獎1人獨得 獎落這縣市

大地震前兆？日本海域驚現大量深海生物浮屍 專家說話了

過年去哪玩？ 2023走春攻略 景點、活動報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東客船因舵機故障拖帶富岡港 14名船員及乘客平安

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東客船「綠島之晟」今天下午因舵機故障緊急維修在海上過程中，被海巡雷達發現航跡異常，經聯繫客船回報有友船「合發6號」漁船協助拖帶，海巡第15隊派出線上巡防艇PP-3568艇戒護。客船也於晚間近7點順利拖抵富岡漁港，船上共14名船員及乘客平安。

海巡第13隊表示，今天下午2點多，指揮部雷達操作員執勤發現1艘自蘭嶼出港前往富岡的客船「綠島之晟」，於大竹東北方13浬海域航跡異常，續經聯繫該船，回報表示因舵機故障緊急維修中，船載船員5員、乘客9員暫無危險，並已通報友船「合發6號」漁船前往協助拖帶。

巡防區立即派遣第15海巡隊線上巡防艇PP-3568艇前往實施戒護，並於下午4點抵達接處該船，「合發6號」於4點15分抵達該海域開始拖帶，至晚間6點52分平安拖抵富岡漁港，由伽藍安檢所同仁協助旅客下船。

台東客船「綠島之晟」今天下午因舵機故障緊急維修在海上過程中，被海巡雷達發現航跡異常，經聯繫客船回報有友船「合發6號」漁船協助拖帶，海巡第15隊派出線上巡防艇PP-3568艇戒護。客船也於晚間近7點順利拖抵富岡漁港，船上共14名船員及乘客平安。圖/岸巡第13隊提供
台東客船「綠島之晟」今天下午因舵機故障緊急維修在海上過程中，被海巡雷達發現航跡異常，經聯繫客船回報有友船「合發6號」漁船協助拖帶，海巡第15隊派出線上巡防艇PP-3568艇戒護。客船也於晚間近7點順利拖抵富岡漁港，船上共14名船員及乘客平安。圖/岸巡第13隊提供

海巡 綠島 蘭嶼

延伸閱讀

蘭嶼返鄉交通船疑超載沒位子？海巡：行李物品過多

貨輪七美西南外海棄船 8船員待救海巡派「嘉義艦」馳援

海巡署斥資千萬重建 磺港安檢所新建廳舍落成啟用

年節海巡大執法 花蓮艦進駐馬祖展現決心

相關新聞

台東客船因舵機故障拖帶富岡港 14名船員及乘客平安

台東客船「綠島之晟」今天下午因舵機故障緊急維修在海上過程中，被海巡雷達發現航跡異常，經聯繫客船回報有友船「合發6號」漁船...

開警車闖平交道被罰7萬 警員辯緊急法官嚴批卸責

基隆市警局第二分局鄭姓警員開警車，行經新北市瑞芳街平交道時，遭民眾以行車記錄器拍下闖平交道，被開罰7萬4500元，吊扣駕...

詐賭為由強押賭客恐嚇500萬 警逮5人移送檢其中4人裁定羈押

以莊姓、江姓為首的不法集團在新竹地區經營地下賭場，今年初假借詐賭名義，強押2名賭客並限制行動自由，脅迫賭客交付500萬元...

小年夜有年輕正妹街頭裸奔 竹市員警追人攔下送醫

今天小年夜，新竹市東大路三段路旁有民眾目擊1名年輕女子脫光上衣、僅著內褲在大街上裸奔，員警獲報到場追趕攔下女子。據了解，...

影／小心宵小橫行 春節外出要注意防竊

新冠肺炎疫情延燒2年，終於即將迎來疫情解封後首次的春節假期，民眾紛紛計畫回鄉、外出踏青或出國旅遊行程，為避免不法份子伺機...

台72線客屬大橋路口 騎士自撞護欄摔落橋下身亡

26歲黎姓男子中午騎機車行經台72線東西向快速道路客屬大橋路口，疑似自撞路邊水泥護欄後，人飛跌摔下約8.4公尺高的橋下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。