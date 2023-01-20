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台東客船因舵機故障拖帶富岡港 14名船員及乘客平安
台東客船「綠島之晟」今天下午因舵機故障緊急維修在海上過程中，被海巡雷達發現航跡異常，經聯繫客船回報有友船「合發6號」漁船協助拖帶，海巡第15隊派出線上巡防艇PP-3568艇戒護。客船也於晚間近7點順利拖抵富岡漁港，船上共14名船員及乘客平安。
海巡第13隊表示，今天下午2點多，指揮部雷達操作員執勤發現1艘自蘭嶼出港前往富岡的客船「綠島之晟」，於大竹東北方13浬海域航跡異常，續經聯繫該船，回報表示因舵機故障緊急維修中，船載船員5員、乘客9員暫無危險，並已通報友船「合發6號」漁船前往協助拖帶。
巡防區立即派遣第15海巡隊線上巡防艇PP-3568艇前往實施戒護，並於下午4點抵達接處該船，「合發6號」於4點15分抵達該海域開始拖帶，至晚間6點52分平安拖抵富岡漁港，由伽藍安檢所同仁協助旅客下船。
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