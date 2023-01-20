影／台南兩警遇襲殉職第一個新年 黃偉哲在民權所圍爐

台南市警二分局民權派出所員警涂明誠、曹瑞傑去年8月追捕竊車嫌犯遇襲殉職，台南市長黃偉哲小年夜到民權所慰勤，提醒員警注意身體健康及執勤安全，他也與警察局長廖宗山、議員陳怡珍、沈震東與員警春節圍爐，並透過無線電為辛苦執勤員警致謝及拜年。

黃偉哲說，剛剛看到去年動用二備金所採購的新式的裝備，已經陸續配發到各個派出所，以及各巡邏車，非常感謝各位，要用這樣子的方式來跟各位表達最高的敬意和謝意。

他表示，加強重要節日安全維護工作，從1月1日開始，到現在已經到最重要的關鍵時期，也就是年節假期，在10天的長假裡面，人很多，但也希望狀況不要多。但是不管如何，各位做最好的準備就可以恃吾有以待之，感謝各位。同時，祝福大家身體健康，萬事如意，新年快樂。

去年市府動支第二預備金4400萬元，強化各類執勤裝備及訓練設備，包括密錄器、行車紀錄器、水柱型辣椒噴霧器、拋射式電擊器、臂式防暴盾牌等，及提升訓練設備整修竹門靶場、永華訓練中心健身房。

市長黃偉哲於小年夜晚間在警察局長廖宗山、第二分局分局長朱信憲等陪同下，至民權派出所慰問同仁工作辛勞，並提醒員警注意身體健康及執勤安全，同時致贈慰問金。