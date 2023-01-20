小年夜有年輕正妹街頭裸奔 竹市員警追人攔下送醫
今天小年夜，新竹市東大路三段路旁有民眾目擊1名年輕女子脫光上衣、僅著內褲在大街上裸奔，員警獲報到場追趕攔下女子。據了解，該名女子疑因感情問題精神狀態不穩定，警方已通報119將女子送醫，也盼家屬多點關懷，一起過個溫暖好年。
今天有網友在「新竹爆料公社」與「竹北人有事嗎」的公開臉書社團貼出一段影片，影像拍到一名長髮女子疑似邊跑邊將衣物脫光，全身上下只穿著內褲，整個人打著赤腳不斷往前跑，後頭則有一名員警手上拿著疑似女子的上衣在後方小跑步，企圖追上前攔下女子。
貼文網友表示「今天在東大路機場附近發現有正妹自由自在、無拘無束地在慢跑，波麗士大人為了制止還要陪跑，真是辛苦了」，影片上傳臉書社團引起熱烈討論。
警方證實今天早上接到民眾報案有女子裸奔，樹林頭派出所員警到場處理，立刻將女子攔下。據了解，該名20多歲女子今天早上曾赴消防分隊表示精神不穩要求送醫，未料女子抵達醫院後自行外出，接著邊脱衣服邊路跑，有用路人見狀擔心安危立刻報警。
警方順利攔下裸奔的女子後幫忙聯繫消防分隊將女子送醫，分隊人員才發現是早上才剛送醫的同一名年輕女子。警方表示農曆春節假期展開，呼籲民眾多關心身邊親友動態，並適時給予傾聽陪伴，溫暖過個好年。
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