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彰基醫師贈送北斗遭虐男童紅包 盼早日恢復健康

中央社／ 彰化20日電

彰化北斗去年發生虐童案，被虐男童送醫時昏迷一度危急，清醒後轉回新竹機構持續照護，當初醫治男童的彰基醫師張尚文到新竹探視男童並贈送紅包，期盼早日恢復健康。

去年11月底，彰化北斗鎮發生虐童案，一名3歲男童疑似因哭鬧被生母張女及張女男友陳男毆打成傷，先被送往北斗鎮卓醫院急救，由於男童陷入昏迷，院方又將男童轉送彰化基督教兒童醫院救治。

男童送達彰基兒童醫院時昏迷指數3，狀況一度危急，經醫院進行手術後逐漸好轉，不僅恢復意識，還可拔掉呼吸器自行呼吸，今年1月9日轉送新竹機構；至於陳男遭羈押禁見，張女則限制住居。

彰基醫院今天發布新聞指出，當時醫治男童的彰基兒童醫院神經外科主任張尚文利用休假，1月12日前往新竹機構探視男童，也贈送紅包，祝福男童新年快樂，也期盼早日恢復健康。

張尚文也囑咐機構人員在照顧男童需要注意的地方，說明男童當初因手術切除下來的頭蓋骨，還保存在彰基器官保存中心，如果後續有手術需求，可和院方聯絡。

張尚文指出，男童目前仍然臥床，但眼神及意識方面還是有進步，小朋友潛力無窮，希望後續能有更多的進步。

彰基急診暨重症醫學部主治醫師張珈娸則說，兒虐其實有很多形式，除身體虐待以外，還有精神虐待、疏忽、性虐待等，當醫護人員懷疑有兒虐狀況時，都會依法在24小時內進行通報。

張珈娸指出，農曆新年，家族歡聚享受天倫之樂時，也要注意與嬰兒互動時切勿過度搖晃，造成嬰兒搖晃症候群或受虐性腦傷。

新竹 彰化

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