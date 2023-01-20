影／小心宵小橫行 春節外出要注意防竊

新冠肺炎疫情延燒2年，終於即將迎來疫情解封後首次的春節假期，民眾紛紛計畫回鄉、外出踏青或出國旅遊行程，為避免不法份子伺機犯案，新北市刑大特別呼籲大家要提高警覺，多一分防竊意識，少一分財產損失。

新北市刑大肅竊組長陳怡龍表示，年關將近，民眾常會找居家清潔員來幫忙大掃除，而居家服務人力素質良莠差異大，應事先多方打聽、尋找政府立案的清潔業者，比較有保障，貴重物品應先鎖在抽屜、保險箱，勿放在清潔人員打掃範圍，並善用家中錄影監視器，並善意提醒打掃人員屋內有攝影機，可保障雙方權益，當然能預定清掃時間，於家中「伴掃」是最安全的。

他說，春節10天假期，民眾出外旅遊活動期間，要特別注意住宅防竊，住家周圍、防火巷不要堆積雜物，避免犯嫌攀爬，家中留一盞燈，不要將備用鑰匙藏在鞋櫃、花盆，如果長期不在家中，訂閱的報紙、雜誌及訂購牛奶，須通知停送，郵件包裹則請鄰居代收，避免遭竊賊發現屋主不在家中，反而成為竊賊鎖定的目標。

陳怡龍指出，近5年新北市竊盜案件發生數由2018年8131件逐年下降至2022年5455件，且占全般刑案發生數比例亦逐年下降，由2018年的18.67%降至2022年的15.42%，破獲率六都排名第2，較去年進步1名，每十萬人口竊盜犯罪率六都最低，排名第1，顯示在竊盜案件的防制上有顯著的效果。