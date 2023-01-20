他拾金不昧撿有上萬現金皮夾送警 移工失主領回眼泛淚

郭姓男子昨天下午在基隆市百六街撿到一個黑色皮夾，內有上萬現金，他拾金不昧送交派出所，警員找到越南籍移工失主，他領回時驚喜萬分，感動到眼眶泛淚，沒想到可以找回來，一毛錢都沒有丟。

基隆市警察局第三分局百福派出所警員葉宸豪，昨天傍晚受理郭姓民眾在七堵區百六街路段拾獲一只黑色皮包，內含有新台幣7300元、越南幣1萬元、居留證、健保卡、信用卡及悠遊卡等物品。

葉警研判應該係附近民眾不慎遺失掉落，依據資訊積極尋找聯繫到一名男性越南籍移工失主，失主驚喜萬分眼眶泛紅感謝郭姓民眾拾金不昧交給警方，警方也即時通知他領回所賺的辛苦財物，讓他能安心在台灣過好年，

第三分局警友辦事處主任楊秀玉副議長，當時碰巧也在百福派出所內慰勞同仁春節辛勞，她說，見證到這善良感人一幕，台灣最美的風景果然是人，感謝撿到的人暖心善舉。