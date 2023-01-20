他拾金不昧撿有上萬現金皮夾送警 移工失主領回眼泛淚
郭姓男子昨天下午在基隆市百六街撿到一個黑色皮夾，內有上萬現金，他拾金不昧送交派出所，警員找到越南籍移工失主，他領回時驚喜萬分，感動到眼眶泛淚，沒想到可以找回來，一毛錢都沒有丟。
基隆市警察局第三分局百福派出所警員葉宸豪，昨天傍晚受理郭姓民眾在七堵區百六街路段拾獲一只黑色皮包，內含有新台幣7300元、越南幣1萬元、居留證、健保卡、信用卡及悠遊卡等物品。
葉警研判應該係附近民眾不慎遺失掉落，依據資訊積極尋找聯繫到一名男性越南籍移工失主，失主驚喜萬分眼眶泛紅感謝郭姓民眾拾金不昧交給警方，警方也即時通知他領回所賺的辛苦財物，讓他能安心在台灣過好年，
第三分局警友辦事處主任楊秀玉副議長，當時碰巧也在百福派出所內慰勞同仁春節辛勞，她說，見證到這善良感人一幕，台灣最美的風景果然是人，感謝撿到的人暖心善舉。
基隆市警察局第三分局呼籲，民眾春節期間外出時應妥善保管自身貴重物品，若不慎遺失時，可就近至各派出所尋求協助或上網至內政部警政署拾得物公告網站查詢。
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