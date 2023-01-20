女子泥醉驚醒在陌生人車內 警破窗脫困才知烏龍一場

嘉義市警方日前接獲報案有名女子受困車內對外求救，警方會同消防救護人員前往，打破擋風玻璃，女子從車窗爬出脫困，女子驚魂未定，表示酒醒後不知道怎麼會在陌生人車內，警方以為是刑事案件，車主黃男到場後才知道是烏龍一場；原來黃男載泥醉蔡女返家，聯絡不上蔡女親友，暫時將蔡女留在車後座休息，黃男還留有字條，只是蔡女驚恐慌張沒有發現，得知原委後蔡女感到不好意思。

據了解，年約40歲的蔡女從事餐飲業，深夜10時許與友人在市區海產店聚餐，席間大家久別重逢、氣氛熱絡，觥籌交錯、賓主盡歡，凌晨2時許，蔡女因不勝酒力醉倒，沒有喝酒的年約40多歲黃姓友人協助載送回家，黃男開到蔡女家門前試圖喚醒蔡女下車回家休息，但蔡女爛醉如泥、不省人事，黃男又無法得知蔡女親友聯繫方式，且深夜時分自己也十分疲倦，只好開到蔡女住家附近芳安路某護理之家前停車場，讓蔡女在車內後座休息並在椅背上留下聯繫方式字條。

清晨6時許蔡女醒來時慌張之餘沒看到字條，反而因獨自被鎖在陌生人車內嚇到花容失色、十分驚恐，手機又已沒電關機，無奈之下奮力拍打車窗向路人求助，警方獲報時緊急到場了解，由於一時聯繫不到車主前來且天氣濕冷，女子也無法從車內打開車門，為避免發生意外當下立即會同消防人員打破擋風玻璃將蔡女救出，警方一面安撫蔡女驚魂未定的情緒，一面請救護人員檢查是否須送醫治療，稍後黃男回撥手機聞訊到場後才知是烏龍一場，蔡女感到不好意思也感謝警方的熱心服務。至於賠償問題，私下再談。

車商業者吳育才表示，歐系車種中控台附近都有中控鎖按鈕，按下按鈕就可以打開車門，當事人可能不了解歐系車種的裝置才會一時打不開車門。