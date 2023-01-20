快訊

30多歲男未接種疫苗 肺炎、呼吸窘迫發病8天亡

較前一周降幅16.4%！今增本土確診17,869例、境外349例 61死

日職／從育成合約、199號拚起 王柏融春訓分組在二軍

萌警現身台北迪化商圈 提醒民眾「逛年貨也要避年禍」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

春節到，台北市迪化商圈湧入購買年貨人潮，因應人潮聚集、宵小蠢動，轄區大同警分局為強化民眾防竊、防搶觀念，邀請孩童擔任「萌警」上街宣導，協助警方防範犯罪。

「疑似詐騙撥打165、小心扒手、領錢可以向警察申請護鈔！」兩名萌警穿梭迪化商圈，一邊向民眾宣導犯罪預防觀念，一邊協助警方發放紅包袋和宣導品，吸引眾人目光。

大同警分局表示，春節期間民眾走春、購買年貨，人潮聚集時宵小蠢動，春節前夕特別邀請同仁親友子女，著警服裝扮成小小萌警，上街提醒民眾務必注意自身財物安全，「逛年貨時也要避年禍」。

警方呼籲，年節期間將持續維護治安、交通狀況，民眾返鄉、走春時應配合相關交管措施，若有領取大筆現金，可向警方申請護鈔服務，假期外出也可申請舉家外出巡邏服務，警民同心過好年。

大同警分局為強化民眾防竊、防搶觀念，邀請孩童擔任「萌警」上街宣導。圖／警方提供
大同警分局為強化民眾防竊、防搶觀念，邀請孩童擔任「萌警」上街宣導。圖／警方提供
民眾若領取大筆現金，可向警方申請護鈔服務。圖／警方提供
民眾若領取大筆現金，可向警方申請護鈔服務。圖／警方提供
大同警分局為強化民眾防竊、防搶觀念，邀請孩童擔任「萌警」上街宣導。圖／警方提供
大同警分局為強化民眾防竊、防搶觀念，邀請孩童擔任「萌警」上街宣導。圖／警方提供

年貨 春節 警察 迪化街

延伸閱讀

影／明星臉女刑警酷似楊謹華 教大家如何防搶

新竹漁港直銷中心春節不打烊 大菜市營業到除夕

台北走春首選碧潭！「白熊家族」進駐碧潭，春節照常點燈超美

給春節返鄉、出遊民眾乾淨的路 屏東重要道路年終聯合大掃除

相關新聞

女子泥醉驚醒在陌生人車內 警破窗脫困才知烏龍一場

嘉義市警方日前接獲報案有名女子受困車內對外求救，警方會同消防救護人員前往，打破擋風玻璃，女子從車窗爬出脫困，女子驚魂未定...

萌警現身台北迪化商圈 提醒民眾「逛年貨也要避年禍」

春節到，台北市迪化商圈湧入購買年貨人潮，因應人潮聚集、宵小蠢動，轄區大同警分局為強化民眾防竊、防搶觀念，邀請孩童擔任「萌...

119消防節 淡水警義消挽袖捐545袋熱血助人

昨天（19日）是「119」消防節紀念日，新北市政府消防局義消總隊第三大救災救護大隊長林信郎，共同率警、義消及親友、當地民...

影／職業大賭場藏民宅 台南警逮28人查扣賭資籌碼百萬

台南市警六分局據報，南區中華南路二段某獨棟民宅出入員複雜還亂停車，多次現場蒐證後，懷疑是職業賭場，昨晚持搜索票入內，當場...

影／噴辣椒拿美工刀搶火鍋店4萬 匪變裝3次仍被逮

新北市蘆洲區蕭姓男子，昨天（19日）凌晨，準備竊取民族路火鍋店櫃台一只包包，被店老闆娘撞見，蕭男竟持美工刀威嚇，還對老闆...

影／公親變事主！情侶吵架他勸架 反成三人鬥毆

新北市淡水區陳姓男子，昨晚在中正路KTV外，見汪男與其女友口角，陳男好心上前勸架，不料卻引來汪男及友人鄭男不悅，3人直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。