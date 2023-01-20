萌警現身台北迪化商圈 提醒民眾「逛年貨也要避年禍」
春節到，台北市迪化商圈湧入購買年貨人潮，因應人潮聚集、宵小蠢動，轄區大同警分局為強化民眾防竊、防搶觀念，邀請孩童擔任「萌警」上街宣導，協助警方防範犯罪。
「疑似詐騙撥打165、小心扒手、領錢可以向警察申請護鈔！」兩名萌警穿梭迪化商圈，一邊向民眾宣導犯罪預防觀念，一邊協助警方發放紅包袋和宣導品，吸引眾人目光。
大同警分局表示，春節期間民眾走春、購買年貨，人潮聚集時宵小蠢動，春節前夕特別邀請同仁親友子女，著警服裝扮成小小萌警，上街提醒民眾務必注意自身財物安全，「逛年貨時也要避年禍」。
警方呼籲，年節期間將持續維護治安、交通狀況，民眾返鄉、走春時應配合相關交管措施，若有領取大筆現金，可向警方申請護鈔服務，假期外出也可申請舉家外出巡邏服務，警民同心過好年。
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