119消防節 淡水警義消挽袖捐545袋熱血助人
昨天（19日）是「119」消防節紀念日，新北市政府消防局義消總隊第三大救災救護大隊長林信郎，共同率警、義消及親友、當地民眾360人，前往水碓派出所捐血車捐血，共募集545袋熱血，讓「119消防節」別具意義。
新北市消防局第三救災救護大隊表示，淡水義消數10年來，選定每年的1月19日，配合捐血中心辦理捐血活動，希望透過這特別的日子，邀集所有的淡水義消打火兄弟喚起初衷，回饋社會將義消精神發揚光大。
昨天（19日）是「119」消防節紀念日，一如以往，在新北市義消總隊第三大隊大隊長林信郎，慈善團體董事長曾黃麗明女士號召下，於淡水警分局水碓派出所前方廣場，舉辦「歡慶119，挽袖捐熱血」捐血活動。
第三大隊大隊長黃弟勝表示，選在119這特別的日子，辦理捐血活動別具意義。間接讓淡水居民知道，消防一直都守護在民眾左右。昨天淡水警、義消，及其親友、當地民眾共360人到場參與，現場募得545袋熱血，特別的日子，特別活動義義非凡。
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