影／職業大賭場藏民宅 台南警逮28人查扣賭資籌碼百萬

台南市警六分局據報，南區中華南路二段某獨棟民宅出入員複雜還亂停車，多次現場蒐證後，懷疑是職業賭場，昨晚持搜索票入內，當場查獲王姓場主等28人分兩間、5桌賭博麻將，查扣賭資20萬餘元與籌碼計分牌135萬等，賭客說想在年節期間小試身手，沒想到就被逮正著。

據調查，經一個月蒐證，昨晚7時許，員警埋伏多時，見時機成熟，持搜索票進入該民宅，衝上2樓，高呼「不要動！」，現場平均年約40、50歲賭客，當場嚇傻了。其中，不乏賭客間好友相偕一起來小賭一下，這下子統統遭警方控制，幾個朋友間你看我我看你，滿臉尷尬，嘆道「有夠倒楣」。

警方當場查獲58歲王姓場主、49歲徐姓負責人及陳姓賭客等共28人，共計查扣賭資20萬餘元與籌碼計分牌135萬8000元、麻將牌組及監錄系統。

警方詢問後，將王、徐2人依涉賭博罪嫌，移送台南地檢署偵辦，另陳等26名賭客則依違反社會秩序維護法各裁罰9千元。