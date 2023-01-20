春節首日台鐵平交道死傷事故 大甲至日南段暫停通行

近日台中市連鎖餐飲遭查出販售過期超過1年的巴沙魚等食材後，引起許多人關注「巴沙魚」，一名餐廳老闆在臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」發文呼籲，希望台灣民眾要注意巴沙魚的食安問題，點出巴沙魚背後的恐怖真相。而毒物專家招名威也提醒，常用來泡魚的磷酸鹽不僅會影響鈣離子吸收，長期攝取容易引發腎臟問題，但若從劑量來看「只吃兩三隻巴沙魚」確實不需擔心洗腎。

2023-01-20 10:39