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影／噴辣椒拿美工刀搶火鍋店4萬 匪變裝3次仍被逮
新北市蘆洲區蕭姓男子，昨天（19日）凌晨，準備竊取民族路火鍋店櫃台一只包包，被店老闆娘撞見，蕭男竟持美工刀威嚇，還對老闆娘噴灑辣椒水後逃逸。過程中，蕭男變裝3次，但法網恢恢，蕭男逃逸3小時后，於五股區成泰路四段一間超商內被警方逮捕帶回偵辦，警詢後依強盜罪嫌送辦。
經調查，蕭姓男子（45歲）前天（18日）深夜因缺錢花用，他佯裝成客人，假意進入新北市蘆洲區民族路一間火鍋店消費，趁店老家正在忙碌之時，偷偷躲進店內廁所準備伺機而偷。翌日（20日）凌晨近1時許，他從廁所出來，見店內僅剩老闆娘一人，趁老闆娘不注意，準備偷走櫃台上一只包包，當場被老闆娘發現大聲喝斥。
蕭男見行竊失風，瞬間惱怒，掏出一支美工刀揮舞恐嚇老闆娘，並用辣椒水對著老闆娘噴灑後，帶著所偷包包，機車快速逃逸。淡水警方獲報組成專案小組，調閱店內、外沿路監視器畫面，發現蕭男變裝3次，藉以躲避警方追查。
但法網恢恢疏而不漏，警方於昨天凌晨3時22分左右，在新北市五股區成泰路四段一間連鎖超商外，發現蕭男所騎犯案機車，進入店內當場將蕭男逮捕，一併帶回偵辦。偵詢時蕭男否認犯行，但其機車置物箱內卻有竊得包包，警詢後依仍強盜罪嫌移送法辦。
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