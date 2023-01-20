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影／公親變事主！情侶吵架他勸架 反成三人鬥毆
新北市淡水區陳姓男子，昨晚在中正路KTV外，見汪男與其女友口角，陳男好心上前勸架，不料卻引來汪男及友人鄭男不悅，3人直接在馬路上演全武行。轄區警方獲報派員趕抵，汪男仍情緒激動遭警壓制，連同滋事陳、鄭兩人，一併帶回偵辦，警詢後依社會秩序維護法移送法辦。
經調查，汪姓男子（25歲）昨天（19日）晚上帶著女友與多名友人，來到新北市淡水區中正路一家連鎖KTV店歡唱。約莫今天凌晨近4時許，眾人酒酣耳熱步出KTV店外，汪男卻因係與女友起口角。
陳姓男子（35歲）與友人路過看見，好意上前關心勸架。不料，此舉卻引起汪男及友人鄭男（25歲）不悅，認為陳男管得太多，雙方為此爆發激烈口角。過程中3人叫囂推擠，還當街上演全武行，眼見場面快要失控，路人趕緊向轄區警報案。
淡水警分局獲報出動快打部隊趕抵，雙方雖已停手，但江情緒激動警只好將他壓制，連同鄭男、陳男一併帶回偵辦，警詢後依社會秩序維護法，將3人移送法辦。
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