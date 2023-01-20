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連假首日蘇花路廊南下車多 花蓮新城警出動疏導交通順暢

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
春節長達10天的連假今天起展開，蘇花路廊南下車流量大，警方布設崗哨疏導。圖／新城警分局提供
春節長達10天的連假今天起展開，蘇花路廊南下車流量大，警方布設崗哨疏導。圖／新城警分局提供

春節10天長假從今天起展開，蘇花路廊清晨4時起就出現南下返鄉車潮，每小時約在千餘輛次左右，雖然車多但順暢，統計到上午10時，南下有7812輛次。花蓮新城警分局從今天起，在轄內重要道路、景點排定36處崗哨疏導，警方提醒民眾遵守交通規則安全駕駛，切勿酒駕。

公路總局四區養護工程處表示，今天起進入連假交通高峰，蘇花路廊南下車流量從清晨5時起增加，每小時約在900至1100輛次，上午9時後趨緩，但預估南下今天仍有7100輛次的通行需求，午後車流量會再增加。北上車少，到上午10時止，花蓮往宜蘭僅1051輛。

公路總局預估春節蘇花路廊車流，今天起至初一（22日）以南下返鄉車流為主，高峰約1萬8700輛次；初一至初三（22日至24日）將出現前往各大風景區旅遊旅次，初三至初七（24日至28日）以北返車流為主，初五（26日)將出現北上車流最大量，全日交通量約2萬1700輛次，可能會塞到隔天。

花蓮最北端的新城警分局因應連假車潮，今天起至29日針對轄內台9、台8線、台14甲線、七星潭風景區等重要路段、路口，規畫36處定點疏導，也安排機車巡邏疏導崗哨，一旦車流堵塞立即排除。警方表示，連假首日車多，但車流還算順暢。

警方提醒，台8線中橫公路太魯閣口至天祥間為峽谷路段，部分路段狹窄，僅能勉強會車，春節期間交通量大，大年初二（23日）到初四（25日）將有交通管制，在185.4公里富世路段及167.1公里天祥路段設置管制點，上午7時至下午3時，原則上每2小時放行10分鐘管制車流，但會視當天合歡山地區雪季管制情形與中橫公路與各遊憩據點停車場狀況機動調整開放通行時間，天祥至太魯閣口管制時間為每天上午7時至下午3時30分，原則每逢單點放行10分鐘。

配合交管，太魯閣國家公園管理處規畫免費遊園專車，初二到初四在園區內太魯閣遊客中心及布洛灣遊憩區停車場發車，分為藍、紅、綠3條線，其中除藍線約30分鐘一班，紅線和綠線都是10分鐘一班。

太魯閣國家公園 中橫公路 蘇花路廊 春節

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