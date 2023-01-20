嘉義市警局新任局長率隊臨檢 淨化轄內治安

嘉義市警局昨日深夜執行署頒「全國性擴大臨檢專案勤務」，新任警局長陳炯旭親自率隊針對治安熱區實施封閉式臨檢掃蕩勤務，有效淨化轄內治安，讓民眾安心、快樂過好年。陳炯旭表示，為淨化轄區治安，將置重點於維護金融機構安全、強力打擊詐欺、防詐騙防竊防搶宣導、建立無毒家園、交通疏導管制等。

市警局長陳炯旭甫上任第4天，為因應春節10天連續假期讓民眾安心過好年，昨天晚上8時30分主持勤前教育後，親率一分局長王文生、二分局長程純濱等59名警力，針對轄內黑道幫派可能賴以維生處所及KTV、酒店、網咖、電子遊藝場等八大行業與易衍生治安顧慮場所等15處治安熱區及15處重要道路，以優勢警力實施封閉式掃蕩及路檢勤務。