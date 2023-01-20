連假登場 台南警查獲酒、毒駕 醉到連酒精消毒器都捧走

舊曆春節長達10天連假登場，台南市警二分局昨晚起發布掃蕩勤務外，也對酒後駕車加強取締，今晨0時50分在金華路路檢點，發現40歲李姓男子開車車速忽快忽慢，伸手將座位旁背包藏放腳踏墊上，盤查後發現內藏K他命殘渣K盤1只，經帶回調查尿液呈陽性反應，涉毒駕被依法送辦。

此外，24歲簡姓男子18日凌晨與友人至中西區某自助式KTV慶祝尾牙飲酒過量，一群人酒酣耳熱離開之際，他竟將停車場電梯出入口旁1具價值1600元的酒精消毒器，整個捧著搭車回家，店家發現後報警處理。

二分局南門派出所以車追人，鎖定簡男涉有重嫌，未料，他酒醒後接獲員警聯繫，昨天急忙捧著酒精消毒器趕至店家致歉並欲和解，但因涉犯公訴罪，員警到場後將他帶回調查，並依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，19日夜間已進入春節放假，許多人將有長達10天的連假，二分局發布掃蕩勤務，除全天候針對各類犯罪加強查緝，並就酒後駕車等嚴加查察取締。

昨晚9時起，動員32名警力針對轄區酒店、酒吧、電子遊戲場、養生館等處所及重要路段實施專案臨檢路檢勤務，一夜下來偵破竊盜案1件1人、毒品案1件1人、查獲通緝逃犯1名及酒後駕車涉犯公共危險罪1件1人。