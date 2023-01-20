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男女為「這件事」在好市多爆衝突 快打部隊衝現場轉當和事佬

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為搶車位好市多爆衝突 快打部隊衝現場轉當「和事佬」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

年節將近，高雄好市多大順店昨天湧進爆滿人潮，張姓男子、陳姓女子為爭搶停車位爆發糾紛，張男將轎車駛入車位，反讓陳女質疑張「插隊」，兩人爭執時讓路過民眾以為打架，驚動警方快打部隊到場，所幸雙方無肢體衝突，經警方說明後，雙方火氣稍微平息，並未有進一步動作。

警方調查，昨天晚間８時許，張男開著黑色轎車載父母到好市多採購年節物品，在停車場等候車位時，見前方有其他車輛離場，張男採「倒車」方式進入，正巧陳女也發現同一空位，由友人先下車指揮，準備「車頭向內」停車，沒想到張男率先「倒車入庫」，陳女友人見狀上前招手攔停，反而引起張男不滿。

兩方人為了爭搶車位，在賣場停車場爆發口角，有其他民眾以為有人在打架，報警後轄區鼓山分局隨即派出快打部隊到場，結果大批警力抵達後，發現只是停車產生的誤會，雙方並未爆發肢體衝突。

員警在場充當和事佬，呼籲張男、陳女兩方和平解決，經警方說明後，雙方火氣稍微平息，並未互相提告。新接任的鼓山分局長陳奕良表示，今小年夜、除夕期間，賣場車潮擁擠，呼籲民眾多點耐心，或利用大眾運輸系統，減少停車之苦。

張男駕駛黑色轎車率先「倒車」，結果引起陳女不滿，雙方在賣場爆發口角。圖／讀者提供
張男駕駛黑色轎車率先「倒車」，結果引起陳女不滿，雙方在賣場爆發口角。圖／讀者提供
張男駕駛黑色轎車率先「倒車」，結果引起陳女不滿，雙方在賣場爆發口角，出動警方快打部隊到場。圖／讀者提供
張男駕駛黑色轎車率先「倒車」，結果引起陳女不滿，雙方在賣場爆發口角，出動警方快打部隊到場。圖／讀者提供

停車場 好市多 小年夜

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