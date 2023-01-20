台南消防員婦女志工扮兔年吉祥物、兔女郎夜市宣傳防災
台南市消防局第五救災救護大隊、大灣義消分隊及大灣婦女防火宣導隊成員扮成兔年吉祥物，到人潮聚集的永康區永大路夜市擺攤到深夜，希望逛夜市民眾能多了解一些消防安全知識。
大灣分隊隊員扮演兔年兔寶寶吉祥物「消防平安兔」，大灣婦女防火宣導隊化身「兔女郎」宣導親善大使，現場並準備多項獎品給認真學習防災知識的民眾。攤位不僅讓現場逛夜市的民眾聽講，還有設備線上直播，讓線上觀眾聽取消防安全知識。
消防員表示，主要目的在喚起民眾災難逃生及預防概念，藉各項防災介紹強化防災意識及保安警覺，提醒民眾在家中應注意用火用電安全、安裝住宅用火災警報器、火災逃生原則、卡式爐及電器使用安全注意事項、防範一氧化碳中毒注意事項。
消防局局長李明峯表示，這次宣導項目精彩、活潑，透過直播講解讓民眾對消防知識更新、對防災觀念有所增長。第五大隊、大灣分隊、大灣宣導隊的宣導活動很精彩，也感謝永大夜市出借場地。
李明峯表示，春節期間各消防隊不打烊，繼續為市民把關，在新年前夕特別在人潮眾多的永大夜市舉行擺攤宣導，以新穎E世代直播方式，效果十足，加深防災觀念，新年將至，防災意識仍然不可鬆懈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言