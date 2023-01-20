台南消防員婦女志工扮兔年吉祥物、兔女郎夜市宣傳防災

台南市消防局第五救災救護大隊、大灣義消分隊及大灣婦女防火宣導隊成員扮成兔年吉祥物，到人潮聚集的永康區永大路夜市擺攤到深夜，希望逛夜市民眾能多了解一些消防安全知識。

大灣分隊隊員扮演兔年兔寶寶吉祥物「消防平安兔」，大灣婦女防火宣導隊化身「兔女郎」宣導親善大使，現場並準備多項獎品給認真學習防災知識的民眾。攤位不僅讓現場逛夜市的民眾聽講，還有設備線上直播，讓線上觀眾聽取消防安全知識。

消防員表示，主要目的在喚起民眾災難逃生及預防概念，藉各項防災介紹強化防災意識及保安警覺，提醒民眾在家中應注意用火用電安全、安裝住宅用火災警報器、火災逃生原則、卡式爐及電器使用安全注意事項、防範一氧化碳中毒注意事項。

消防局局長李明峯表示，這次宣導項目精彩、活潑，透過直播講解讓民眾對消防知識更新、對防災觀念有所增長。第五大隊、大灣分隊、大灣宣導隊的宣導活動很精彩，也感謝永大夜市出借場地。