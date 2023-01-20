苗栗頭份自強路科技執法開罰逾4000件 警方籲路口保持淨空

苗栗縣頭份市中華路與自強路交叉路口去年9月設置科技執法設備，4個月內已開出逾4000件違規罰單，部分違規行為因未在路口保持淨空而受罰，頭份警方特別製作標語提醒用路人注意保持路口淨空，以免受罰。

頭份警分局指出，近年頭份市人口數攀升，多數民眾通勤使用車輛，但許多人上班地點在其他縣市，中山高頭份交流道是通勤的重要道路，不過頭份市道路空間不足，民眾如沒有良好駕駛習慣，易造成道路壅塞。

以頭份市中華路與自強路為例，上午上班時段車流量大，一些駕駛人趕赴上班處所，但行經路口時，前方路口雖為綠燈，但未注意是否還有儲車空間就貿然前進，未能保持路口淨空，導致號誌轉換後，車輛仍停於路中，嚴重妨礙橫向車輛通行，造成道路壅塞。

警方表示，中華路與自強路交岔路口已設有「科技執法設備」，取締項目包括違規停車、闖紅燈、超速及車輛不禮讓行人等4項，去年9月1日啟用後到迄12月31日，共取締各項交通違規4145件；另外，汽車駕駛人行至有號誌的交岔路口，遇有前行或轉彎車道交通壅塞，如直接行駛入交岔路口內，導致號誌轉換後仍未能通過，妨礙其他車輛通行，可依道路交通管理處罰條例處以600元以上1200元以下罰鍰。