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「老公急用錢」網路愛情詐騙陷阱 癡情女險遭騙10萬
45歲癡情吳姓女子日前掉進網路愛情詐騙陷阱，跑銀行櫃檯欲匯款，行員察覺有異，報警協助，吳女一開始還聲稱是「老公急用錢」，經查吳女尚未結婚，陷入假交友真詐騙陷阱，險遭騙10萬元。
新北市中和警分局中和派出所今年1月10日下午2時許接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙，警方旋即前往現場，經中和所員警吳泓燁及林育新二人瞭解，吳女 至國泰世華銀行臨櫃櫃檯欲匯款。
吳女自稱其「老公」急需用錢，經吳員二人檢視吳女手機line對話紀錄，原來是陷入假交友真詐騙愛情陷阱，向吳女宣導先前受騙案例，仔細說明相關詐騙手法，吳女始驚覺手法完全雷同，恍然大悟，並打消匯款念頭，成功攔阻10萬元。
中和警方呼籲，遇有類似狀況，務必冷靜並撥打110或165反詐騙專線求證，以免血汗錢落入他人口袋，切勿因一時疏忽而落入詐騙集團圈套，吳女保住辛苦工作掙來的養老金，感謝員警即時勸阻。
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