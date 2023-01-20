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影／苗栗苑裡「龍園餐廳」廚房火警 救災義消卻遭酒駕男撞傷
苗栗縣苑裡國小對面一間餐廳的廚房昨天深夜11點多發生火警，消防人員趕往灌救，義消、救難人員也前往協助，火勢在1小時內撲滅，但救援過程中，有男子駕車行經交通錐管制路段，撞及一名義消，傷勢雖不嚴重，但駕駛人酒測發現有酒精反應，將依公共危險罪嫌法辦。
苗栗縣消防局表示，昨天深夜11點1分接獲苑裡鎮中山路龍園餐廳發生火警，苑裡及通霄消防分隊人車趕往灌救，現場為餐廳後方的廚房，冒出大量濃煙，消防人員在半小時內控制火勢，隨後排煙將火撲滅，廚房燃燒受損面積約15平方公尺。
消防人員表示，餐廳內設有自動灑水、火警警報器、緊急廣播及排煙等消防設備，使得火勢侷限在廚房，並未擴大，得以迅速撲滅。
救援過程中，義消及救難人員在車道邊擺放交通錐管制通行，但蔡姓男子駕車行經時突然撞及一名義消人員，警方檢測發現男子有酒精反應，依公共危險罪嫌追究責任，義消腳部受傷送醫檢查，沒有骨折，消防局人員上午前往慰問致意。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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