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豐警第一人！久別3年10月 前副分局長劉其賢派豐原警分局長

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

昨台中市警察局舉行卸、新任分局長聯合布達交接典禮，前白河分局長劉其賢派任豐原分局分局長，特別的是，劉在3年10個月前也是豐原分局的副分局長，這次再度回到豐原並擔任分局長，是該分局第一人。劉說，昨天回到豐原分局見到老朋友都能喊出名字，倍感親切。

4年前，劉其賢從豐原副分局長升職到台中市政府警察局，期間當過局長室主任、公關室主任與保安大隊長，後榮陞白河分局長，昨布達派任豐原警分局分局長。豐原警分局表示，劉其賢是當過豐原副分局長，回來本分局當任分局長的第一人。

昨天上午，劉其賢布達完畢回到豐原警分局與同仁相見歡，劉見到老同事都能叫出名字，大家都很感動。

劉隨即與內外勤幹部召開簡單的會議，劉其賢表示，期勉做到零違法、零違紀、零酒駕，受理報案同理心，交通安全功德心，尤其要做好重要節日的治交安與為民服務工作，讓民眾過個平安快樂的好年冬。

新任豐原警分局分局長劉其賢(右)曾任豐原分局副分局長，是該分局第一人。圖／台中市警察局豐原分局提供
新任豐原警分局分局長劉其賢(右)曾任豐原分局副分局長，是該分局第一人。圖／台中市警察局豐原分局提供
新任豐原警分局分局長劉其賢上任當晚主持擴大臨檢勤教及勤務。圖／台中市警察局豐原分局提供
新任豐原警分局分局長劉其賢上任當晚主持擴大臨檢勤教及勤務。圖／台中市警察局豐原分局提供

警察 台中市

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