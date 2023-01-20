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外套加襪子皮卡丘圖案 找出無名屍身分 助農曆年前返家

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

熱愛電競遊戲的21歲黃姓大學生，去年12月中外出與同學去桌遊店後未返家，家屬隔天報案協尋，民眾在新北市板橋區路邊拾獲黃男書包和手機與錢包，警方調閱監視器發現黃男獨自走上萬板大橋後失去蹤影。黃男家屬事後焦急到臉書各大社團留言及上傳黃男照片，希望廣大臉友協助找尋下落。

新北市警局鑑識中心全國首創每日清查轄內受理失蹤人口報案資料，在海山警分局受理此失蹤人口案件後，不僅將失縱者身體特徵、衣著等內容建檔，並立即主動連繫失縱的黃姓大學生媽媽至警局採集DNA進行比對。

據了解，黃姓大學生去年12月18日失蹤當日與同學去桌遊店遊玩，過程中疑因感情因素導致心情鬱悶而逕自離開，自此再也沒回家。家人著急之餘報案協尋，警方初步清查發現案發當日，有民眾在板橋區新埔三猿廣場拾獲黃男的書包和手機與錢包，警方調閱沿路監視器畫面，發現他最後身影曾出現在萬板大橋往台北市方向，卻未下橋，從此人間蒸發，多日以來黃姓大學生媽媽遲遲盼不到自己兒子的下落。

今年1月中旬，有人在八里區獅子頭釣魚觀景台發現一具泡水變形的疑似男性遺體，當時死者身上沒有身分證件，雙手十指也因泡水腐爛無法比對，由於身分無法確認，列為無名屍體。

新北市警局刑事鑑識中心依據遺體外套及長襪上的皮卡丘圖案，迅速連繫黃姓大學生媽媽，再次進行DNA比對，日前終確認遺體真實身分。「謝謝你幫我找到兒子」，家屬再三向警方致謝，感謝終於在過年前夕找回離家失縱多日的兒子，彌補心中最大的遺憾。

新北市刑事鑑識中心全國首創建立失蹤人口家屬DNA資料庫，每日清查轄內受理失蹤人口報案資料，經取得失蹤者家屬同意後採集一親等或二親等家屬DNA進行建檔，遇到身分不明個案時，以個案特徵比對及快速DNA比對方式多管齊下，除可在24 小時之內得到比對結果外，更大幅提升無名屍確認真實身分的能量。新北市警方呼籲，失蹤人口家屬可直接到警察機關申請DNA採樣比對，藉由科技找回自己家人的下落。

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熱愛電競遊戲的21歲黃姓大學生，去年12月中外出與同學去桌遊店後未返家，家屬隔天報警協尋。記者王長鼎／翻攝
熱愛電競遊戲的21歲黃姓大學生，去年12月中外出與同學去桌遊店後未返家，家屬隔天報警協尋。記者王長鼎／翻攝
今年1月中旬，在新北市八里區獅子頭釣魚觀景台發現一具泡水變形的疑似男性遺體，新北市警局刑事鑑識中心依據遺體外套及長襪上的皮卡丘圖案，再次進行DNA比對，日前終確認遺體真實身分，由家屬在農曆年前領回處理善後事宜。圖／警方提供
今年1月中旬，在新北市八里區獅子頭釣魚觀景台發現一具泡水變形的疑似男性遺體，新北市警局刑事鑑識中心依據遺體外套及長襪上的皮卡丘圖案，再次進行DNA比對，日前終確認遺體真實身分，由家屬在農曆年前領回處理善後事宜。圖／警方提供
熱愛電競遊戲的21歲黃姓大學生，去年12月中外出與同學去桌遊店後未返家，家屬隔天報警協尋。記者王長鼎／翻攝
熱愛電競遊戲的21歲黃姓大學生，去年12月中外出與同學去桌遊店後未返家，家屬隔天報警協尋。記者王長鼎／翻攝
今年1月中旬，在新北市八里區獅子頭釣魚觀景台發現一具泡水變形的疑似男性遺體，新北市警局刑事鑑識中心依據遺體外套及長襪上的皮卡丘圖案，再次進行DNA比對，日前終確認遺體真實身分，由家屬在農曆年前領回處理善後事宜。圖／警方提供
今年1月中旬，在新北市八里區獅子頭釣魚觀景台發現一具泡水變形的疑似男性遺體，新北市警局刑事鑑識中心依據遺體外套及長襪上的皮卡丘圖案，再次進行DNA比對，日前終確認遺體真實身分，由家屬在農曆年前領回處理善後事宜。圖／警方提供

失蹤 DNA

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