外套加襪子皮卡丘圖案 找出無名屍身分 助農曆年前返家

熱愛電競遊戲的21歲黃姓大學生，去年12月中外出與同學去桌遊店後未返家，家屬隔天報案協尋，民眾在新北市板橋區路邊拾獲黃男書包和手機與錢包，警方調閱監視器發現黃男獨自走上萬板大橋後失去蹤影。黃男家屬事後焦急到臉書各大社團留言及上傳黃男照片，希望廣大臉友協助找尋下落。

新北市警局鑑識中心全國首創每日清查轄內受理失蹤人口報案資料，在海山警分局受理此失蹤人口案件後，不僅將失縱者身體特徵、衣著等內容建檔，並立即主動連繫失縱的黃姓大學生媽媽至警局採集DNA進行比對。

據了解，黃姓大學生去年12月18日失蹤當日與同學去桌遊店遊玩，過程中疑因感情因素導致心情鬱悶而逕自離開，自此再也沒回家。家人著急之餘報案協尋，警方初步清查發現案發當日，有民眾在板橋區新埔三猿廣場拾獲黃男的書包和手機與錢包，警方調閱沿路監視器畫面，發現他最後身影曾出現在萬板大橋往台北市方向，卻未下橋，從此人間蒸發，多日以來黃姓大學生媽媽遲遲盼不到自己兒子的下落。

今年1月中旬，有人在八里區獅子頭釣魚觀景台發現一具泡水變形的疑似男性遺體，當時死者身上沒有身分證件，雙手十指也因泡水腐爛無法比對，由於身分無法確認，列為無名屍體。

新北市警局刑事鑑識中心依據遺體外套及長襪上的皮卡丘圖案，迅速連繫黃姓大學生媽媽，再次進行DNA比對，日前終確認遺體真實身分。「謝謝你幫我找到兒子」，家屬再三向警方致謝，感謝終於在過年前夕找回離家失縱多日的兒子，彌補心中最大的遺憾。

新北市刑事鑑識中心全國首創建立失蹤人口家屬DNA資料庫，每日清查轄內受理失蹤人口報案資料，經取得失蹤者家屬同意後採集一親等或二親等家屬DNA進行建檔，遇到身分不明個案時，以個案特徵比對及快速DNA比對方式多管齊下，除可在24 小時之內得到比對結果外，更大幅提升無名屍確認真實身分的能量。新北市警方呼籲，失蹤人口家屬可直接到警察機關申請DNA採樣比對，藉由科技找回自己家人的下落。