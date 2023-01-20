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環保小尖兵到警所歇息 警宣導交安觀念

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市東勢區新成國小師長及30餘位學生擔任社區環保志工，沿著學校周邊道路進行社區掃街活動，行經東勢警分局茅埔派出所休憩時，所長洪存孝向學生加強宣導「重要節日交通安全」，並贈予禮物感謝學生們用心維護社區環境。

學生們一大清早手持掃把、畚箕、夾子及垃圾袋，由新成國小出發至茅埔派出所前，將沿路的菸蒂、落葉等垃圾撿起，學生們到派出所前時，所長洪存孝及警員熱情接待學生們到來。

學生休憩時，洪存孝向學生宣導行人安全等觀念，更扎深孩童的法治觀念，同時也告知學童，在春節假期期間如有外出旅遊，可轉告家人向警察機關申請舉家外出服務。

洪存孝表示，學童交通安全觀念宣導，可培養學童正確用路觀念，亦能將交通安全觀念向下扎根，共同維護道路交通安全。另多元化推廣社區警政，促進警民良好的關係，以提升警察專業形象。

新成國小30多位師生擔任社區環保志工，東勢警分局茅埔派出所長洪存孝向學生加強宣導「重要節日交通安全」，並贈予禮物感謝學生們用心維護社區環境。圖／台中市警察局東勢分局提供
新成國小30多位師生擔任社區環保志工，東勢警分局茅埔派出所長洪存孝向學生加強宣導「重要節日交通安全」，並贈予禮物感謝學生們用心維護社區環境。圖／台中市警察局東勢分局提供
新成國小30多位師生擔任社區環保志工，東勢警分局茅埔派出所長洪存孝向學生加強宣導「重要節日交通安全」，並贈予禮物感謝學生們用心維護社區環境。圖／台中市警察局東勢分局提供
新成國小30多位師生擔任社區環保志工，東勢警分局茅埔派出所長洪存孝向學生加強宣導「重要節日交通安全」，並贈予禮物感謝學生們用心維護社區環境。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市東勢區新成國小30多位師生擔任社區環保志工，沿著學校周邊道路進行社區掃街活動。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中市東勢區新成國小30多位師生擔任社區環保志工，沿著學校周邊道路進行社區掃街活動。圖／台中市警察局東勢分局提供

警察 台中市 春節

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