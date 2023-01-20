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影／玩具店違規暗藏128公斤爆竹！火藥量逾57公斤 宛如小型火藥庫
新北市消防局第六救災救護大隊昨在汐止區一間玩具店查獲違規暗藏128公斤爆竹，且火藥量逾57公斤，超過管制量近15倍，宛如小型火藥庫，依違反「爆竹煙火管理條例」之規定全數查扣沒入，並對業者開處最高30萬元以下罰鍰。
年節將至，為防範商家違法儲放超量煙火、爆竹或販賣未經核可的煙火，新北市消防局第六救災救護大隊聯合稽查小組加強查緝，昨天前往汐止區大同路一間玩具店稽緝，當場查獲超量爆竹，總重量達128.24公斤，其中火藥量就含有57.02公斤，已超過管制量將近14.42倍，數量龐大十分驚人。
第六救災救護大隊大隊長莊渝淵表示，現場依規定除將超量爆竹煙火全數沒入外，並依爆竹煙火管理條例立即開立舉發單，若店家未投保公共意外責任險，將處以6萬元以上、30萬元以下罰款；超量儲放處6萬元以上、30萬元以下罰款；店家若販售爆竹給兒童遭查獲，罰處15萬元以下罰款，若三項合併最高將可開罰75萬元，呼籲業者勿心存僥倖。
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