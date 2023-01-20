聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中一中商圈、中友百貨對面傳惡火 民宅燃燒消防救5人
台中市北區一中商區、中友百貨對面1棟5樓民宅今晨竄出火舌，消防到場時火勢一度猛烈，緊急灑水灌救、使用破壞器材進入搜救，成功在2、3、4樓陸續救出4女1男共5位民眾，所幸均意識清楚不需送醫，估計現場燃燒30平方公尺，起火原因待釐清。
台中市消防局今天上午6時11分獲報，北區三民路民宅傳出火警，出動中區、大誠、北屯、文昌、信義、中港分隊及第七、八、特搜大隊前往救援，一共出動6個分隊、3個大隊及各式消防車輛27車、消防人員78人前往搶救，由特搜大隊長林黎銘在場指揮。
消防到場發現，起火處是5層樓鋼筋水泥建築，6樓為石綿瓦加蓋，2樓有火舌竄出、火勢猛烈，立即組成搜救小組人命救助及滅火作業。
消防6時27分由救災人員以破壞器材破門後，成功救援引導5名民眾下樓，包括2樓帶下1名53歲女、3樓帶下2名47歲女性及26歲女性，另4樓帶下25歲男性及50歲女性，所幸5目前皆意識清楚，無需送醫。
消防指出，現場火勢6時29分控制、6時55分撲滅，燃燒2樓房間內傢俱、雜物，燃燒面積30平方公尺，財物損失待查，起火原因火調人員調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言