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台中一中商圈、中友百貨對面傳惡火 民宅燃燒消防救5人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北區一中商區、中友百貨對面1棟5樓民宅今晨竄出火舌，消防到場時火勢一度猛烈，緊急灑水灌救、使用破壞器材進入搜救，成功在2、3、4樓陸續救出4女1男共5位民眾，所幸均意識清楚不需送醫，估計現場燃燒30平方公尺，起火原因待釐清。

台中市消防局今天上午6時11分獲報，北區三民路民宅傳出火警，出動中區、大誠、北屯、文昌、信義、中港分隊及第七、八、特搜大隊前往救援，一共出動6個分隊、3個大隊及各式消防車輛27車、消防人員78人前往搶救，由特搜大隊長林黎銘在場指揮。

消防到場發現，起火處是5層樓鋼筋水泥建築，6樓為石綿瓦加蓋，2樓有火舌竄出、火勢猛烈，立即組成搜救小組人命救助及滅火作業。

消防6時27分由救災人員以破壞器材破門後，成功救援引導5名民眾下樓，包括2樓帶下1名53歲女、3樓帶下2名47歲女性及26歲女性，另4樓帶下25歲男性及50歲女性，所幸5目前皆意識清楚，無需送醫。

消防指出，現場火勢6時29分控制、6時55分撲滅，燃燒2樓房間內傢俱、雜物，燃燒面積30平方公尺，財物損失待查，起火原因火調人員調查中。

中友百貨對面民宅今晨穿出惡火。圖／消防提供
中友百貨對面民宅今晨穿出惡火。圖／消防提供
中友百貨對面民宅今晨穿出惡火。圖／消防提供
中友百貨對面民宅今晨穿出惡火。圖／消防提供
消防從燃燒民宅救出5人。圖／消防提供
消防從燃燒民宅救出5人。圖／消防提供

台中市 火災

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