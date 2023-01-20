失蹤女寒夜蹲坐公車站牌旁 暖警協查身分助返

1名患有精神疾病的53歲女子平時居住於台北的康復中心，因思念家鄉及友人，昨下午趁著康復中心看護人員不注意時，偷偷外出後竟然搭車回到了龍潭，但因狀況不佳，忘記以前住的地方，直到晚間體力不支又迷途，不知所措地蹲坐在公車站牌旁，幸好遇到龍潭警方發現，並通知康復中心將其平安地帶返。

龍潭警分局石門派出所員警昨天晚間7時許，行經文化路時，發現女子獨自蹲坐在公車站牌旁，員警立即趨前關心，只見女子神情呆滯，無法表達自己身分及住所，另身體不停地顫抖，警方擔心衍生其他意外，即攙扶該女子上巡邏車載返派出所，以確保其安全。

員警遞上熱茶及暖暖包讓女子暖和身體，女子面帶憂愁，喃喃自語說「我想要回家」，經詢問緣由，才知女子多年前曾租屋於龍潭，因過年快到了，思念鄰居及友人，不想待在長照機構才會趁管理照顧人員不注意偷偷地離開。

警方事後透過系統查詢發現該女是通報協尋的失蹤人口後，循線聯繫該長照康復中心趕到派出所認領，女子剛開始還是不願回長照中心，經規勸才答應。