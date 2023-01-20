失蹤女寒夜蹲坐公車站牌旁 暖警協查身分助返
1名患有精神疾病的53歲女子平時居住於台北的康復中心，因思念家鄉及友人，昨下午趁著康復中心看護人員不注意時，偷偷外出後竟然搭車回到了龍潭，但因狀況不佳，忘記以前住的地方，直到晚間體力不支又迷途，不知所措地蹲坐在公車站牌旁，幸好遇到龍潭警方發現，並通知康復中心將其平安地帶返。
龍潭警分局石門派出所員警昨天晚間7時許，行經文化路時，發現女子獨自蹲坐在公車站牌旁，員警立即趨前關心，只見女子神情呆滯，無法表達自己身分及住所，另身體不停地顫抖，警方擔心衍生其他意外，即攙扶該女子上巡邏車載返派出所，以確保其安全。
員警遞上熱茶及暖暖包讓女子暖和身體，女子面帶憂愁，喃喃自語說「我想要回家」，經詢問緣由，才知女子多年前曾租屋於龍潭，因過年快到了，思念鄰居及友人，不想待在長照機構才會趁管理照顧人員不注意偷偷地離開。
警方事後透過系統查詢發現該女是通報協尋的失蹤人口後，循線聯繫該長照康復中心趕到派出所認領，女子剛開始還是不願回長照中心，經規勸才答應。
事後該長照康復中心人員表示，該女精神狀況欠佳，加上思鄉經常情緒不穩定，於中午就獨自外出，長照中心照護人員焦急地在附近搜尋，還好接到警方通知，該中心由衷地感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬致謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言