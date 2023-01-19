畫面曝光！貨車擋道爆口角 余筱萍1舉動遭司機噴辣椒水
藝人余天女兒余筱萍今午駕駛汽車行經台北市中山區南京東路巷弄，與正在上下貨的貨車司機陳男發生口角，遭陳男噴灑辣椒水，驗傷後報警提告，陳男晚間7時到案說明，警詢後依傷害罪嫌將陳男函送偵辦。
警方調查，余筱萍駕車在巷弄內遭遇正在上下貨的47歲陳男，因行車路線被陳男貨車擋住，按喇叭提醒陳男移車，卻引起陳男不滿，對余破口大罵，甚至拿出辣椒水噴灑余筱萍。
陳男犯後駕車離開，余筱萍則到醫院驗傷，確定無大礙後前往警所報案提告，轄區中山警分局長春路派出所獲報後展開調查，調閱相關監視器畫面循線通知陳男到案。
陳男晚間7時許到案，坦承因行車糾紛噴辣椒水，警詢後依傷害罪嫌將陳男函送偵辦。警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性解決，若有非法暴力行為，警方定將究辦。
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