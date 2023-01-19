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119消防節新北消防助弱勢 至50名獨居老人住處發小紅包裝住警器

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

今天是119消防節，剛好明天正式開始農曆春節10天假期，新北市消防局石碇消防分隊小隊長蔡志遠，和義消分隊長楊禎祥，今天發起送愛心小紅包活動，同時幫忙獨居老人檢查住家消防安全，安裝住警器，讓50名長輩安心過年，活動順利。

蔡志遠表示，正好自己有勤務在身，今年也無法返鄉團圓，想到轄內有許多獨居老人也無人陪同過節，因此決定把原本義消要贊助給分隊同仁的加菜金，全數換成小紅包，同時搭配「住警器專案」，關懷轄內弱勢家庭、獨居老人共50人。

新北市消防局肯定此活動，表示至家中協助安裝住警器以及致贈過年小紅包，不僅可以讓長輩安心過年，也為長輩帶來歡笑，透過溫馨關懷，讓獨居老人不孤獨，為社會挹注一股暖流，也提醒民眾，近期氣溫驟降，使用熱水器時務必要防範一氧化碳中毒，安裝住警器可提升居住安全，呼籲民眾多多安裝。

今天是119消防節，剛好明天正式開始農曆春節10天假期，新北市消防局石碇消防分隊積極關心轄內獨居老人，今天特別發放小紅包、免費安裝住警器活動，讓長輩安心過年。記者翁至成／翻攝
今天是119消防節，剛好明天正式開始農曆春節10天假期，新北市消防局石碇消防分隊積極關心轄內獨居老人，今天特別發放小紅包、免費安裝住警器活動，讓長輩安心過年。記者翁至成／翻攝
今天是119消防節，剛好明天正式開始農曆春節10天假期，新北市消防局石碇消防分隊積極關心轄內獨居老人，今天特別發放小紅包、免費安裝住警器活動，讓長輩安心過年。記者翁至成／翻攝
今天是119消防節，剛好明天正式開始農曆春節10天假期，新北市消防局石碇消防分隊積極關心轄內獨居老人，今天特別發放小紅包、免費安裝住警器活動，讓長輩安心過年。記者翁至成／翻攝
今天是119消防節，剛好明天正式開始農曆春節10天假期，新北市消防局石碇消防分隊積極關心轄內獨居老人，今天特別發放小紅包、免費安裝住警器活動，讓長輩安心過年。記者翁至成／翻攝
今天是119消防節，剛好明天正式開始農曆春節10天假期，新北市消防局石碇消防分隊積極關心轄內獨居老人，今天特別發放小紅包、免費安裝住警器活動，讓長輩安心過年。記者翁至成／翻攝

獨居老人 紅包

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