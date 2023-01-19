警政署長慰問殉職警李承翰家屬 慰勉春節執勤同仁與民力

警政署長黃明昭在農曆年節前夕表達對殉職警眷的關懷，今天南下嘉義市探望因公殉職的鐵路警察李承翰母親張秀珍；黃明昭表示，只要發生警察同仁因公受傷甚至殉職，內心都會感到無比痛楚，希望所有同仁在執勤時都能注意安全、平安收勤，警政署未來會持續推動警用執勤裝備與執法程序精進，以充分保障同仁執勤的安全。

黃明昭隨後前往第二分局興安派出所及第一分局北鎮派出所，慰勞執行年度重要節日安全維護工作的同仁與協勤民力，除預祝大家新年快樂外，同時頒發加菜金與工作獎勵金，並肯定警察同仁的服務全年無休，是維護社會安寧、穩定治安及交通順暢的最關鍵角色。在長達10日的春節連假，也期勉同仁用心的付出能讓民眾過好年，並叮嚀在寒冷的夜裡執勤時務必注意自身保暖。 警政署長黃明昭南下嘉義市探望因公殉職的鐵路警察李承翰母親張秀珍。圖／嘉義市警局提供 警政署長黃明昭（左）到嘉義市警局慰勉基層，右為市警局長陳炯旭。圖／嘉義市警局提供 警政署長黃明昭（左）到嘉義市警二分局慰勉基層，右為二分局長程純濱。圖／嘉義市警局提供 警政署長黃明昭（左）到嘉義市警一分局慰勉基層，右為一分局長王文生。圖／嘉義市警局提供