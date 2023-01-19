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警政署長慰問殉職警李承翰家屬 慰勉春節執勤同仁與民力
警政署長黃明昭在農曆年節前夕表達對殉職警眷的關懷，今天南下嘉義市探望因公殉職的鐵路警察李承翰母親張秀珍；黃明昭表示，只要發生警察同仁因公受傷甚至殉職，內心都會感到無比痛楚，希望所有同仁在執勤時都能注意安全、平安收勤，警政署未來會持續推動警用執勤裝備與執法程序精進，以充分保障同仁執勤的安全。
黃明昭隨後前往第二分局興安派出所及第一分局北鎮派出所，慰勞執行年度重要節日安全維護工作的同仁與協勤民力，除預祝大家新年快樂外，同時頒發加菜金與工作獎勵金，並肯定警察同仁的服務全年無休，是維護社會安寧、穩定治安及交通順暢的最關鍵角色。在長達10日的春節連假，也期勉同仁用心的付出能讓民眾過好年，並叮嚀在寒冷的夜裡執勤時務必注意自身保暖。
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