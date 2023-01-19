119消防節 新北消防局長慰勉春節留守人員
今天119消防節，也是農春節連假前最後一天上班日，新北市消防局長黃德清慰勉第一救災救護大隊春節留守人員，發放紅包讓留人員也能感受佳節氣氛。
1月19日是屬於消防人重要及具特殊意義的日子，消防分隊全年24小時無休為保障市民生命安全與財產而努力，長達10天農曆春節假期即將到來，119消防節又適逢春節連假，新北市消防局長黃德清今天前往第一救災救護大隊慰勉春節留守的消防人員，感謝警、義消、婦宣及志工一年來堅守工作崗位、恪盡職守，全心投入救災及預防工作。
黃德清表示，從今年二月起，外勤消防分隊採行勤二休二，是一個新的啟程，也讓新北所有消防人員逐步體會相關福利及制度的改革與進度。他說，消防救災救護工作全年無休，新的一年即將到來，春節留守工作期間，希望一切平安過好年。
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