7旬婦跨海尋失散28年好姐妹 分局長上任首日幫她找到人

王姓婦人旅居美國近50年，1995年起就和高中時期的楊姓好姐妹斷了聯繫，王苦尋不著跨海寄信給台中市警察局，表述思念之情並夾著1張泛黃老照片盼協尋，今上午方交接上任的第一分局長吳燕山從局長李文章手上帶回這項任務，警方訪查很快在2小時內找到楊，讓失散多年老友視訊重逢。

第一分局說，王婦今年已72歲，因自幼在台灣長大，後來移民定居美國48年，雖身在異鄉卻始終對台灣及年輕時的好友相當掛懷，這次快過年更加希望能見上楊婦一面，但因太久沒聯絡，本身求助無門下才寫信給台中市警察局盼能「跨海尋人」。

王婦在信中提到，她自幼在新店長大，1975年離開台灣，仍一直很想念她的好朋友楊婦，她和楊高中時代至畢業都形影不離，自己出國後雖偶有書信往來，但最後一次看到她是在1995年，之後寄去的信都石沈大海，近年多次打聽去向都沒下文。

王也說，和家人預計今年2月要來台灣一趟，很想趁此機會和楊一聚，但因本身實在無路可尋才想到寄信給警局，更直言「您這裡是我最後的一絲希望」，並附上自身和家人聯絡方式。

吳燕山表示，早上在市警局交接布達典禮時，局長李文章告知他有封來自美國加州的信，寄件的王姓婦人提到和住台中西區的楊姓老友失散多年，盼警方能相助尋人，他帶著這項任務赴第一分局報到，並請防治組、派出所幫打聽。

吳坦言，因信中有提到楊婦的電話，但一開始也怕對方誤認是詐騙集團，所幸同仁清查、電訪下很快就在中午前找到人，楊婦聽聞老朋友的消息也十分開心，彼此透過電話視訊終於再次相見，更約好日後一定要相見。