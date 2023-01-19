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汐止男流浪三星歸家無路 派出所長慷慨解囊

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

新北汐止50多歲的高姓男子到宜蘭三星工作，花光盤纏，無法回家只能徘徊街頭，飢餓體力不支。三星分局獲報後請派出所長林延儒問清狀況，為高男購買返鄉車票，並送他到羅東車站，高男感謝所長義舉。

警方調查，高男沒有固定工作，近日到三星找工地做工，疑因疲勞無法工作，在三星路上遊蕩，民眾見他舉止奇怪通報警方，三星分局接獲報案後，晚上8時許將高男接回分局，高男表示飢餓疲憊，警員先準備泡麵等簡單的食物讓他充飢。

三星派出所長林延儒見到高男時，他已經稍微恢復精神，沒洗澡身上有異味，想回家卻沒錢搭車。高男提供了弟弟妹妹與家中的電話，但警方打過去均無人接聽，央請汐止當地派出所聯絡也無果，當時天色已晚，只能讓高男在警局內休息。

林延儒說，見高男處境悽慘，決定自掏腰包買車票，反正也不是很貴，能幫助民眾就盡量幫忙，凌晨4時許與同仁開車載高男到最近的羅東車站，送他搭上第1班回家的火車。高男終能回家，表示這是「年前最溫暖的感動」。

汐止50歲高姓男子流浪三星街頭，三星分局接獲民眾報案，接高男到分局內，提供食物充飢。圖／三星分局提供
汐止50歲高姓男子流浪三星街頭，三星分局接獲民眾報案，接高男到分局內，提供食物充飢。圖／三星分局提供
三星派出所長林延儒自掏腰包替高男出火車錢，並與同仁開車送高男到羅東車站，助其返家。圖／三星分局提供
三星派出所長林延儒自掏腰包替高男出火車錢，並與同仁開車送高男到羅東車站，助其返家。圖／三星分局提供

羅東 汐止

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