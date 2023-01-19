台南警戶政攜手為失蹤人口驗明正身 解決多年懸案
台南市警三分局清查失蹤人口，發現許姓婦人2013年經高雄親友通報失蹤，但無身分證或戶籍可供查證，經戶政事務所找到日治時期泛黃資料，搜出許氏與許婦名字最後1個字相同且出生日期也一樣，確認許氏即為許婦，且經台南地院2016年宣判死亡，費周章解決一宗多年的懸案。
警方近日來清查失蹤逾7年失蹤人口資料，意外跳出許婦（民國14年次生）的資料，高雄親友於2013年4月向高雄市仁武警分局報案失蹤，失蹤地址登記在台南市安南區外塭一帶。
三分局防治組組長李國榮、警員吳俊億查詢許婦的身分證資料，卻發現僅有戶政司給的臨時身分證號，僅供警政系統失蹤通報登錄使用，發現許婦有如「幽靈人口」，毫無相關身分證或戶籍可供比對。
警方至安南區外塭一帶查訪附近耆老，表示外塭是老舊地名，現已不可考，又再前往安南區戶政事務所洽詢，也查無許婦相關資料。
惟在日治時期大正14年泛黃資料當中，搜出許氏資料，為「台南州新豐邦安順庄和順寮百四番地」。
雖許氏（姓名共3字）與許婦(姓名共2字)有所差異，惟2人名字最後1個字均相同，且出生日期也一樣，經警方多方比對及查證後，確認許氏即為失蹤許婦，且經台南地方法院於2016年宣判死亡。警方花約兩周時間，總算解決一宗懸案。
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