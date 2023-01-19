突冒煙竄火苗吞噬 新北男逾200萬「愛快羅密歐」燒到剩骨架

新北市5旬甘姓男子今天下午2點多，開著自己買來、要價逾200萬元的愛快·羅密歐Alfa Romeo 4C Spider敞篷跑車，行經石碇區碇格路時，發現後方引擎室有冒煙狀況停車查看，打開引擎蓋，赫然發現「有火苗」，隨即退離打119。孰料火勢瞬間竄起，整輛車起火燃燒，警、消趕抵急拉水線撲滅火勢，雖然無人傷亡，只是超跑已燒到剩骨架。

新北市消防第四救災救護大隊呼籲，為了維護行車安全，平時應做好車輛保養並準備滅火器，駕駛時應注意有無警示燈亮起，若不幸發生火災，務必立即逃出車外待援，並打119報案，把災害損傷降至最低，避免遺憾再次發生。