最後一天上班日！迎春節連假 土城農會致贈警分局春節慰問金

春節連假最後一天上班日，土城區農會今天前往土城警分局致贈春節慰問金及慰問品，為員警值勤辛勞加油打氣，今天新上任的土城警分局長謝龍富回贈感謝狀，強調春節期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，讓市民都能「平安、祥和、快樂」歡度新春假期。

土城區農會體恤土城警分局全體員警平時維護治安及交通工作的辛勞，連春節期間也沒放鬆，農會秘書邱銘義今天下午帶領農會服務團隊，到土城警分局致贈20萬元慰問金及春節慰問品，以感謝土城警分局員警們對維護地方治安及交通的付出。