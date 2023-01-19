影／專偷「瑋小寶」！他把砂輪機當竊盜工具 三峽警逮人送辦

新北市蘇姓男子，自備砂輪機、鉗子，從去年（2022年）12月開始，陸續破壞三峽、鶯歌一家「瑋小寶」自助洗車場、及其他夾娃娃機店投幣箱，得手5萬多元花用殆盡。警方獲報調閱沿路監視器畫面，鎖定蘇男涉嫌，於上周日（15日）循線於三樹路逮人，清查出他共犯下7起竊案，警詢後依加重竊盜罪嫌送辦。

經調查，蘇姓男子（29歲）目前無業，有多項前科的他，因染上毒癮，沒錢吸毒便鋌而走險下手行竊。去年（2022年）12月初，他自備砂輪機、鐵撬、鉗子等犯案工具，趁深夜無人之際，多次侵入三、鶯地區夾娃娃機店、一家「瑋小寶」自助洗車場店，破壞場、店內投幣機，竊走機台內零錢，受害店家初估總損失約5萬元。

三峽警方獲報，調閱被害店家沿路監視器畫面，發現蘇男犯案前，刻意用濕紙巾遮住機車車牌，進入店內還會戴著安全帽犯案，藉以躲避警方追查，有店家一次損失5千多元，有自助洗車廠（瑋小寶）一個月則被蘇男連續「光顧」竊得多次損失慘重。