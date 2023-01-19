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影／23名大學生波津加山訓練 沒體力、腳扭傷向119求救

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

一團23人的大學生昨天在台中市和平區攀爬波津加山步道，晚間8點多，有一名男學生腳扭生、部分學生體力透支，加上已無飲用水、食物，打電話向消防局求救。所幸，台中市第二救災救護大隊派員，於今晨零點多全數協助送到谷關全家便利超商集合，腳扭傷大學生婉拒就醫，自行返家。

台中市消防局昨晚8點43分接獲報案，一團23人大學生在波津加山步道約1公里待救，由於隊伍已沒有飲用水、照明設備電池即將耗盡，其中22歲鄭姓男大生右腳踝受傷、部分學生體力不支，請求救援。

台中市消防局派遣谷關分隊、和平分隊共計4人出勤，由谷關分隊張凱閔分隊長帶隊前往救援。搜救人員在晚間9點32分陸續接觸報案民眾，給予保暖及飲用水後，往登山口下撤，10點10分在1.2K處接觸最後4名民眾，其中22歲鄭姓男大生右腳踝扭傷，由救援人員協助往登山口下撤。

今晨零點58分，一團23名大學生皆抵達谷關全家超商會合，鄭姓男大生表示無送醫需求，可自行返家。

一團23名大學生到和平區攀爬波津加山步道，其中有學生腳扭傷、體力不支，台中市消防局救難人員昨徹夜協助23人平安下山。圖／讀者提供
一團23名大學生到和平區攀爬波津加山步道，其中有學生腳扭傷、體力不支，台中市消防局救難人員昨徹夜協助23人平安下山。圖／讀者提供

大學生 台中市

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