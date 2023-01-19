洗碗工生活困頓 北市警找城隍爺幫忙

台北市中正一警分局警備隊隊長梁福明（右）、警員陳一德（左），巡邏發現有男子生活困頓，尋求轄內城隍爺救濟度寒冬。記者廖炳棋/翻攝 台北市中正一警分局警備隊隊長梁福明、警員陳一德，日前巡邏發現一名鄭姓男子（60歲）在大雨中，沒穿雨衣全身淋濕騎著腳踏車，沿重慶南路一段逆向行駛，十分危險，警方趕緊上前攔下，購買輕便雨衣讓他穿上。

警方仔細詢問，發現鄭男在中正區一間知名餐廳擔任洗碗工作20多年，領有北市低收入戶卡及身心障礙證明，獨居戶籍地，收入來源只靠洗碗的微薄工資及政府補助金度日，生活困頓。

梁等2員想到農曆春節將至，主動協助轉介北市中正區「台灣省城隍廟」申請救助金1000元，儘管不是鉅額款項，卻也能提供鄭男一些幫助，讓鄭男對警方協助深表感謝。

中正第一分局呼籲，政府對遭逢一時急難的民眾，針對不同狀況都有對應的急難紓困金或其他補助，以供及時給予救助，迅速恢復正常生活；警察單位也願意提供必要轉介、申請等協助，有類似狀況，歡迎民眾至派出所詢問，以利提供相關服務。