感恩於心！救護員從死神手中救命 他連續三年到八里分隊慰問

新北市八里區李姓男子，三年前因心臟問題，於家中昏倒失去呼吸心跳，新北市消防局第三救災救護大隊八里分隊獲報派員趕抵，當場施以相關急救後往醫院救治。李男成功救回7天後康復出院。他感恩於心，至此，每年過年前就會來到分隊慰問，上周二他再度前來分隊感謝。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，家住新北市八里區李姓男子（60多歲），3年前因心臟問題在家中昏倒，旋即失去生命徵象。家人發現趕緊打電話向新北市消防局求助。

八里分隊救護人員游東霖、魏士傑獲報驅車趕抵，經檢視李男現場OHCA（到院前心肺功能停止）立即施以AED電擊、CPR急救，旋即後送醫院急救，經醫院進行心導管手術，成功救回李男，並於7天後康復出院。

至此，李男每年春節前夕，都會親自來到分隊慰問致意，除感謝當時的救命恩人之外，也帶上薄禮了表心意。今年他也不例外，上周二（10日）他由兒子陪同下，再度前來分隊感謝。

李男說，重生後每次回醫院複診，醫師總說，呼吸心跳都停止半小時以上，一般病患不是變成植物人，就是失去行為能力，但他狀況卻不是如此。這證明救護人員協助到院前緊急救護能力；及醫院端無縫銜接治療的奇蹟。他激動感謝「救護人員讓他重返正常生活，享受天倫之樂」

對於李男激動感謝，隊員游東霖則不敢居功。他回憶當時李男已無意識、沒有呼吸心跳，他們施救時，李男家人相當焦急，不時向他們呼喚央求「趕快救活他」。他們一方面要專心體李做急救處置，另方面又要兼顧安撫家屬情緒，過持雖然壓力備感，但事後能救回李男並康復出院，讓他們相當開心。