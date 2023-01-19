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籲警「吃飯問清楚」 警政委員黃勢清：有長髮、黑影的不要去

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆港務警察總隊長今天交接，新任總隊長林溫柔（右）從副總隊長施秀宜（左）手中接過印信，中為監交人、警政委員黃勢清。記者邱瑞杰／攝影
基隆港務警察總隊長今天交接，新任總隊長林溫柔（右）從副總隊長施秀宜（左）手中接過印信，中為監交人、警政委員黃勢清。記者邱瑞杰／攝影

基隆港警察總隊長今天交接，新任總隊長林溫柔宣誓就職。基隆市警局日前發生員警風紀事件，警政署警政委員黃勢清監交時說，基隆港隔壁友軍單位因風紀問題，「刑事被拔牌」，處分很重。吃飯要問清楚狀況，「有長頭髮、有黑影的都不要去。」

林溫柔長期間基隆、新北市任職，今天接任基隆港務警察總隊長。交接典禮上午10點在總隊禮堂舉行，黃勢清到場監交，林從副總隊長施秀宜手中接過印信並完成宣誓。

黃勢清致詞時表示，社會治安事件不斷，發生多起重大刑案，還有不少員警發生風紀事件。這兩天看到斗大新聞報導，友軍單位因為風紀問題，刑事被拔牌，不能當刑警，處分很重。

黃說，在這風頭上，總隊長和各級幹部一定要三叮嚀、四囑咐，不斷的耳提面命，交代同仁千萬不要做不該做的事情，不該去的地方千萬不要去，「有長頭髮、有黑影的都不要去」。

他說，現在吃飯都要問清楚時間、地點，跟什麼人吃飯都要問得清清楚楚。一不小心現在沒有事，「2年後、3年後跟你翻舊帳」，過年期間要特別注意。另外過年應酬、跟親戚朋友聚會比較多，同仁要互相叮嚀不要酒後駕車，也千萬不要去「小賭一番」。

基隆港務警察總隊長林溫柔今天宣誓就職。記者邱瑞杰／攝影
基隆港務警察總隊長林溫柔今天宣誓就職。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 警察

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