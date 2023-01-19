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影／過年到、賭博旺 新北警一周查獲3賭場逮101人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方昨天在新莊區查獲一處天九牌賭場，查獲陳姓負責人及賭客共21人，查扣賭資及抽頭金共26萬2600元，也是新北市警方一周內連續查獲的第三場地下職業賭場。警詢後昨將賭場負責人陳男依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

據了解，這處天九牌職業賭場藏身在新莊區一處住宅區，賭場負責人陳男（39歲）警覺性高，為避免夜裡屋內光線外漏，對外窗均使用美耐板遮蔽，一般人沒特別留意，難以發現屋內有人聚賭。

新北市刑大日前接獲檢舉，埋伏數日確認後，昨天凌晨持搜索票執行搜索，現場查獲賭場負責人陳男及清注林姓男子（19歲）、賭客及屋主陳男（60歲）共21人，查扣天九牌賭具、監視設備、抽頭金3萬5000元、賭資22萬7600元。賭場負責人陳男及清注林男及屋主 3人依博罪嫌送辦，18名賭客依社維法裁處。

近期警界高層異動又適逢農曆年節，新北警穩治安、不懈怠，年節前展現防堵賭博歪風決心，一周內連續破獲3場職業大賭場，共查獲犯嫌101人、賭資超過260萬元。警方表示，賭博財物十賭九輸，傾家蕩產案例屢見不鮮，過年期間將持續加強清查轄內常遭檢舉及易賭博場所，遏止歪風。

新北警方呼籲，民眾如發現社區住戶出入複雜、門窗故意遮蔽、飄散不明臭味、深夜聚眾或妨害秩序安寧等，可撥打110或市民專線1999通報警方或市府單位，新北警也持續落實警政署推動「清源2.0」，強化警民合作，共同發掘潛藏於社區住宅或辦公大樓內的犯罪，守護社區家園治安。

新北市刑大昨天在新莊區查獲一處天九牌賭場，查獲陳姓負責人及賭客21人，查扣賭資及抽頭金共26萬2600元，也是新北市警方一周內連續查獲的第三場地下職業賭場。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大昨天在新莊區查獲一處天九牌賭場，查獲陳姓負責人及賭客21人，查扣賭資及抽頭金共26萬2600元，也是新北市警方一周內連續查獲的第三場地下職業賭場。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大昨天在新莊區查獲一處天九牌賭場，查獲陳姓負責人及賭客21人，查扣賭資及抽頭金共26萬2600元，也是新北市警方一周內連續查獲的第三場地下職業賭場。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大昨天在新莊區查獲一處天九牌賭場，查獲陳姓負責人及賭客21人，查扣賭資及抽頭金共26萬2600元，也是新北市警方一周內連續查獲的第三場地下職業賭場。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大昨天在新莊區查獲一處天九牌賭場，查獲陳姓負責人及賭客21人，查扣賭資及抽頭金共26萬2600元，也是新北市警方一周內連續查獲的第三場地下職業賭場。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大昨天在新莊區查獲一處天九牌賭場，查獲陳姓負責人及賭客21人，查扣賭資及抽頭金共26萬2600元，也是新北市警方一周內連續查獲的第三場地下職業賭場。記者王長鼎／翻攝

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