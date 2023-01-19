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國道一北向五股出口兩車碰撞 一車翻覆2輕傷送醫
國道一號北向五股出口往台64線引道，昨天晚上發生兩車碰撞，造成游姓女子與乘客李女人車翻覆，所幸脫困後僅肢體擦挫傷，緊急協助兩人送醫急救並無大礙。肇事雙方駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
經調查，游姓女子（50歲）昨天晚上近8時許，駕駛一輛汽車，行經國道1號北向五股出口往台64線引道，不慎與辜姓男子（58歲）所駕駛的聯結車發生碰撞，導致游女與乘客李女人（38歲）人車翻覆。
所幸車內兩人繫緊安全帶沒有拋出車外，事後救護人員協助脫困，經檢視游、李兩人肢體擦挫傷，緊急送醫急救沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。
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